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Валентина Понизовская поздравила жителей Красногородского района с Днём освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков

Фото: газета «Заря»

Глава Красногородского района, председатель Совета муниципальных образований Псковской области Валентина Понизовская поздравила местных жителей с Днём рождения посёлка и с Днём освобождения Красногородского района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом пишет районная газета «Заря».

«День посёлка – наш общий праздник. Все мы, люди разных поколений и профессий, разных взглядов и интересов, – одна большая и дружная семья, а Красногородск для нас родной дом», – подчеркнула Валентина Понизовская.

Она напомнила, что у каждого посёлка есть своя история, которая берёт начало в людях, основавших его. «Особая атмосфера его жизни – это заслуга прежде всего старшего поколения и тех людей, что делили с ним радости и горести, вместе переживали победы и трудности, через всю жизнь пронесли свою горячую к нему любовь. И сейчас новые поколения красногородцев сохраняют верность традициям, стремятся сделать наш посёлок лучше и краше», – отметила она.

«Мы помним свою историю, её славные страницы. Мы никогда не забудем, какой неизмеримо высокой ценой оплачено освобождение нашего района от немецко-фашистских захватчиков. Тем летом 1944 года бойцы не щадили себя, чтобы мы – дети, внуки и правнуки – могли жить и работать, сохранив свободу и независимость. Ветераны принесли мир на родную землю, подарили нам право любить и созидать во имя будущих поколений, – отметила Валентина Понизовская. – Честь и слава тем, кто восстанавливал район в послевоенные годы, кто своим неустанным трудом и упорством стал примером для нас, внося огромный вклад в патриотическое воспитание молодёжи».

В этот праздничный день Валентина Понизовская пожелала жителям Красногородского района доброго здоровья, мирного неба над головой, счастья и благополучия. «Пусть в каждой семье царят мир и взаимопонимание, а каждый новый день приносит нашим жителям только радость, хорошее настроение и уверенность в будущем!» – заключила глава района.

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