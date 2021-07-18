Почти 19 тысяч россиян вылечились от COVID-19 за сутки

15:37, 18 июля 2021, ПАИ

За последние сутки в России от коронавируса вылечилось 18 886 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

17 июля в стране зафиксировано 764 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России выявлено 25 018 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего по состоянию на 18 июля в России выявлено 5 958 133 случая заболевания коронавирусом, 5 341 231 человек выздоровел, 148 419 – умерло. В Псковской области коронавирусом заразилось 42 179 человек, 34 829 пациентов выздоровело, 521 человек умер.