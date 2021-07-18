Красногородский район отмечает 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистcких захватчиков

15:40, 18 июля 2021, ПАИ

Сегодня, 18 июля, в День освобождения Красногородского района от немецко-фашистских захватчиков красногородцы возложили цветы к мемориалу на центральной площади посёлка, бюстам героев Советского Союза – уроженцев Красногородского района на улице Советской, братским захоронениям на Поклонной горе, могиле расстрелянных за связь с партизанами жителей деревни Астицы на гражданском кладбище. Об этом сообщает районная газета «Заря».

Венки и красные гвоздики стали данью памяти и уважения к погибшим во время Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие управляющий региональным отделением ПФР Наталья Мельникова и заместитель председателя комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Александр Можаев.



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»















Утром состоялся автопробег по главным улицам Красногородска, организованный отделом по работе с молодёжью администрации Красногородского район. В нём приняла участие активная молодёжь. Колонна автомобилей с триколорами создала праздничную атмосферу и напомнила всем о важной дате.

Сегодня ещё отмечается и 577-я годовщина со дня основания Красногородска. К это дате районная администрация совместно с администрацией городского поселения установили арт-объект – «Признание посёлку в любви» на улице Советской.