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Происшествия

Велосипедистка пострадала в ДТП в Великолукском районе

Велосипедистка пострадала в ДТП возле деревни Власково в Великолукском районе, сообщили в областном отеделе ОГИБДД.

ДТП произошло 17 июля около 15:00 на 14-м километре автодороги Великие Луки - Подберезье.

По предварительной информации, 36-летний великолучанин за рулем автомобиля Nissan Qashqai не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на 40-летнюю великолучанку, ехавшую на велосипеде которая в попутном направлении. После столкновения автомобиль съехал в правый кювет по ходу движения и опрокинулся на правый бок.

В результате аварии велосипедистка получила сотрясение головного мозга и различные ушибы. Женщина доставлена в отделение нейрохирургии Великолукской межрайонной больницы. На месте происшествия работали сотрудники Отдела ГИБДД МО МВД РФ «Великолукский».

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