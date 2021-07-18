23 человека госпитализировали в Псковскую инфекционную больницу 17 июля

16:33, 18 июля 2021, ПАИ

23 человека госпитализировали в Псковскую областную инфекционную больницу за 17 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщила главный врач медицинского учреждения Анастасия Повторейко.

В частности, в Великих Луках в инфекционную больницу на 13 день болезни поступила 67-летняя женщина. Ранее за медицинской помощью она не обращалась. Мазок на COVID-19 положительный от 5 июля.

Компьютерная томография показала 50-процентное поражение лёгочной ткани, сатурация 85 %, температура 37,9.