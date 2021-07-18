Более 111 тысяч псковичей привились первым компонентом вакцины от COVID-19
111 229 жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19, сообщил в своём Instagram-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.
Губернатор уточнил, что 73 006 жителей региона полностью завершили вакцинацию от коронавируса, получив оба компонента препарата.
По состоянию на вечер 17 июля, было использовано 97,9 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.
Отметим, что сегодня, 18 июля в Псковскую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19 – шесть тысяч доз вакцины «Спутник V».
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