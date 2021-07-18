Два автомобиля столкнулись у завода ЗЭТО в Великих Луках
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Фото: «Великолукская правда Новости»
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Фото: «Великолукская правда Новости»
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Фото: «Великолукская правда Новости»
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Фото: «Великолукская правда Новости»
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Фото: «Великолукская правда Новости»
Жигули столкнулись с иномаркой в Великих Луках 18 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент районной газеты «Великолукская правда Новости».
ДТП произошло 18 июля около 16:00 на Октябрьском проспекте около переезда рядом с заводом ЗЭТО.
По словам очевидцев, Nissan столкнулся с выезжавшим с путепровода ВАЗом. Водители и пассажиры обоих авто от госпитализации отказались.
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