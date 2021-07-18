Два автомобиля столкнулись у завода ЗЭТО в Великих Луках

17:37, 18 июля 2021, ПАИ



Фото: «Великолукская правда Новости»



Фото: «Великолукская правда Новости»



Фото: «Великолукская правда Новости»



Фото: «Великолукская правда Новости»



Фото: «Великолукская правда Новости»









Жигули столкнулись с иномаркой в Великих Луках 18 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент районной газеты «Великолукская правда Новости».

ДТП произошло 18 июля около 16:00 на Октябрьском проспекте около переезда рядом с заводом ЗЭТО.

По словам очевидцев, Nissan столкнулся с выезжавшим с путепровода ВАЗом. Водители и пассажиры обоих авто от госпитализации отказались.

