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Общество

Противопожарный рейд прошёл в Великих Луках

В Великих Луках спасатели провели профилактический рейд, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В ходе мероприятия с жителями города проводились разъяснительные беседы о правилах пожарной безопасности при уборке территории, о соблюдении мер безопасности при пользовании бытовым газом, о действиях в случае обнаружения пожара.

Спасатели рассказали великолучанам о количестве пожаров за прошедшие полгода и об основных причинах, которые к ним приводят. Также сотрудники отдела напомнили горожанам номера телефонов экстренных служб и раздали памятки о мерах пожарной безопасности в быту и о действиях в случае возникновения пожара.

 

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