Митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в Псково-Печерском монастыре

19:13, 18 июля 2021, ПАИ

Сегодня митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Ему сослужили архимандрит Филарет (Кольцов) с братией Псково-Печерской обители в священном сане. После запричастного стиха литургии митрополит Тихон обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.

Братский хор монастыря под управлением инока Олега (Гладышева) и хор обители под управлением диакона Александра Амерханова исполнили песнопения литургии.

Перед началом богослужения в Успенском храме, Богом зданных пещерах и Сретенском храме монастыря было совершено славление у мощей преподобных отцов обители. За богослужением молились прихожане и паломники.