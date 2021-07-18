Митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в Псково-Печерском монастыре
Сегодня митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.
Ему сослужили архимандрит Филарет (Кольцов) с братией Псково-Печерской обители в священном сане. После запричастного стиха литургии митрополит Тихон обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.
Братский хор монастыря под управлением инока Олега (Гладышева) и хор обители под управлением диакона Александра Амерханова исполнили песнопения литургии.
Перед началом богослужения в Успенском храме, Богом зданных пещерах и Сретенском храме монастыря было совершено славление у мощей преподобных отцов обители. За богослужением молились прихожане и паломники.
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Митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в Псково-Печерском монастыре