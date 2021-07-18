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Спорт

Сын Алексея Севастьянова перешёл в «Ладу-Тольятти»

Фото Александра Елисеева

Нападающий ФК «Псков» Михаил Севастьянов перешёл в «Ладу-Тольятти», выступающую на ФНЛ-первенстве России по футбол, во втором дивизион, группе 4, сообщается в группе ФК «Лада-Тольятти» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото из группы ФК «Лада-Тольятти» в социальной сети «ВКонтакте»

Михаил Севастьянов является воспитанником псковского футбола, его отец – актёр, бизнесмен, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов.

В текущем розыгрыше чемпионата России МРО «Северо-Запад» Михаил Севастьянов принял участие в шести играх за псковскую команду и забил три гола.

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