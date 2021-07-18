Новосокольнические полицейские напомнили жителям района о недопустимости оставления детей в авто без присмотра

20:15, 18 июля 2021, ПАИ

Во время сильной жары риск ЧП возрастает, и прежде всего нужно позаботиться о безопасности детей. Дошкольников в возрасте семи лет оставлять в автомобиле без присмотра запрещено законодательно, сообщает газета «Восход» со ссылкой на ОГИБДД «Новосокольнический».

«Детский организм нагревается в пять раз быстрее взрослого, и тепловой удар наступает, когда температура тела достигает 40 градусов. Опасность существует не только в сильную жару: при 22 градусах на улице салон автомобиля нагревается до 47 градусов за полчаса», – прокомментировали правоохранители.

Ответственность за совершение указанного правонарушения предусмотрена частью 1 статьи 12.19 КоАП Российской Федерации и влечёт за собой наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей. А также за оставление в опасности ребёнка предусмотрена уголовная ответственность по статье 125 Уголовного кодекса Российской Федерации (оставление в опасности).

