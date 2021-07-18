Анастасия Повторейко прокомментировала результаты первого масштабного исследования коронавирусных осложнений

19:43, 18 июля 2021, ПАИ

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте прокомментировала статью, опубликованную в журнале The Lancet.

Издание опубликовало результаты первого масштабного обсервационного исследования, в котором участвовало более 70 тысяч пациентов 302 больниц Великобритании, госпитализированных с коронавирусной инфекцией. Задача исследования состояла в том, чтобы описать основные осложнения, возникающие у больных COVID-19.

Научное изыскание показало, что примерно у половины пациентов во время госпитализации развилось одно или несколько осложнений. Наиболее частыми из них были почечные, затрагивающие почти каждого четвёртого человека, или 24 % больных, 18 % – респираторные, 16 % – системные. Примерно у каждого восьмого участника были зарегистрированы сердечно-сосудистые осложнения (12 %), неврологические (4 %), желудочно-кишечные и печёночные (менее 1 %).

Частота осложнений росла с возрастом и возникала у 39 % людей в возрасте от 19 до 49 лет по сравнению с 51 % в возрастной группе 50 лет и старше. После выписки из больницы 27 % заявили, что они менее способны заботиться о себе, чем до болезни.

«Очень важно, что 18 июня 2021 года подписано постановление Правительства Российской Федерации о проведении углублённой диспансеризации, которая будет проходить в два этапа. Первый из них включает семь исследований: общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с шестиминутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, приём терапевта. Для переболевших COVID-19 к этому списку добавится анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования», – отметила главврач.

Также она сообщила, что по их результатам врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний, при необходимости для уточнения диагноза направят пациента на второй этап. Он будет включать ещё три обследования – эхокардиографию, КТ лёгких и ультразвуковое допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.



