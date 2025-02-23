До +2 градусов ожидается в Псковской области 24 февраля

11:25, 23 февраля 2025, ПАИ

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 24 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Синоптики существенных осадков не прогнозируют. На дорогах возможна местами гололедица. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.

Температура по области ночью составит от –9 до –4 градусов, днём – от –3 до +2 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.