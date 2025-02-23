До +2 градусов ожидается в Псковской области 24 февраля
Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 24 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Синоптики существенных осадков не прогнозируют. На дорогах возможна местами гололедица. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.
Температура по области ночью составит от –9 до –4 градусов, днём – от –3 до +2 градусов.
Атмосферное давление будет высоким.
Комментарии: 0 Обсудить >>>