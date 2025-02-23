На мемориале в Выбутах почтили память погибших защитников Отечества

13:30, 23 февраля 2025, ПАИ

Мемориальный комплекс защитникам Отечества «Воин» в память о павших героях и участниках СВО на погосте в Выбутах посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 23 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Заупокойную литию в память обо всех погибших бойцах СВО совершил митрополит Псковский и Порховский Матфей.

В День защитника Отечества к мемориалу торжественно возложили гирлянду воинской славы и цветы. После чего была объявлена минута молчания.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





















На мероприятии присутствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сенатор от Псковской области Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, врио командира 76-й дивизии Юрий Голубович, актëр театра и кино Юрий Куценко, генеральный продюсер фильма «Красный шëлк» Вадим Быркин, продюсер и режиссëр Гедиминас Таранда, представители правительства региона, Псковского областного Собрания депутатов, исполнительных органов Псковской области, силовых структур и правоохранительных органов, вдовы и родственники погибших.