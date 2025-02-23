Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём защитника Отечества

11:45, 23 февраля 2025, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил жителей Псковской области с Днём защитника Отечества, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.

«Этот день является символом мужества, стойкости и преданности нашей Родине. Мы отмечаем его не только как праздник тех, кто служил и защищал нашу страну, но и как дань уважения всем мужчинам, которые вносят свой вклад в защиту своей семьи, земли, страны. Сегодня мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах», – подчеркнул Игорь Иванов и отметил, что этот праздник – это не только дань уважения военным, но и признание важной роли каждого мужчины в жизни семьи, общества и страны.

Он пожелал защитникам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях и добавил, что мужская сила проявляется не только на поле боя, но и в ежедневном труде, заботе о своих родных и стремлении сделать мир лучше. Игорь Иванов выразил уверенность, что этот день станет напоминанием о том, что настоящая сила заключается в единстве и взаимопомощи.

Напомним, что 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества по решению президента РФ Владимира Путина в память о подвигах героев, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину и сокрушивших нацизм.