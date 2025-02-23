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Концерт к Дню защитника Отечества состоялся в «Михайловском»

В канун Дня защитника Отечества в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в большом концертном зале музейного научно-культурного центра в посёлке Пушкинские Горы, состоялся концерт «Во имя чести, доблести и славы!». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Концерт к Дню защитника Отечества состоялся в «Михайловском». Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали в «Михайловском», на концерт пришло много жителей и гостей Пушкиногорья. В торжественном мероприятии приняли участие глава администрации Пушкиногорского района Оксана Филиппова, а также ветеран боевых действий в Афганистане, председатель районного Совета ветеранов Василий Кондратюк.

После минуты молчания в память о павших на сцену вышли самодеятельные артисты из Пушкинских Гор и Новоржева. Солисты и творческие коллективы исполняли стихи и песни о Великой Победе и о счастье жить в мире, спортивно-хореографические композиции, фортепианные пьесы, народные песни. «Неоценимо важно, что как среди зрителей, так и в числе выступающих было очень много детей и молодёжи», – особо подчеркнули в Пушкинском заповеднике.

Организаторами концерта стали районная администрация и Пушкиногорский культурно-досуговый центр, уточнили в музее.

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