Полную афишу субботних «Летних вечеров» опубликовал музей-заповедник «Михайловское»

21:44, 18 июля 2021, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» опубликовал полную афишу традиционных субботних концертов в июле и августе — «Летних вечеров в Пушкинском Заповеднике». Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе культурного учреждения.

Первый концерт из цикла нынешнего года прошёл в субботу в «Зелёной гостиной» мемориального дома Осиповых и Вульфов в усадьбе «Тригорское». На нём выступили Людмила Трушталевская (сопрано) и Леонид Ерёмин (фортепиано).

«В их программу «История одного романса», рассчитанную на слушателей старше 12 лет, вошли вокальные миниатюры А. Е. Варламова, А. Л. Гурилева, А. С. Даргомыжского и других русских композиторов на стихи А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. Планируется, что этот дуэт из Северной столицы выйдет к святогорской публике ещё и в августе, но уже с другой программой, которая называется «Эдит Седергран и Серебряный век русской поэзии», –- отметила представитель информационной службы музея-заповедника Лидия Токарева.

Всего в афише «Летних вечеров...» семь названий: это тематические концерты или музыкальные спектакли с участием псковских и приезжих музыкантов.

В заповеднике напоминают, что «Зелёная гостиная» в Тригорском невелика, и во избежание неловких ситуаций рекомендуют потенциальным слушателям забронировать билет на тот или иной вечер заранее. Напоминают музейщики и о сложившейся в регионе эпидемиологической обстановке и о необходимости соблюдать все предписания, действующие в Псковской области на момент выбранного для посещения концерта или спектакля.