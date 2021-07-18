Псковские спасатели напомнили об опасности неосторожного обращения с огнём

22:44, 18 июля 2021, ПАИ

Термин «неосторожное обращение с огнём» объединяет целый ряд причин, связанных одним основным критерием – наличием открытого пламени, ставшего причиной пожара, сообщает ГУ МЧС России по Псковской области. Для того чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные неосторожным обращением с открытым огнём, следует соблюдать несколько правил.

Прежде всего, не оставляйте горящие свечи, отопительные очаги, костёр и гриль без присмотра. Свечи при использовании в квартире или доме необходимо устанавливать на несгораемом основании. Горящую свечу или керосиновую лампу нужно держать вдали от легковоспламеняющихся материалов. И конечно, стоит установить дома пожарный извещатель, регулярно проверяйте его работу, нажи­мая на кнопку тестирования.

«Категорически неправильно оставлять непотушенной сигарету. В свою очередь, тушить окурки можно только в пепельнице и ни в коем случае не бросать их и спички на пол. Курить в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении смертельно опасно, равно как и выбрасывать пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты», – предупреждают сотрудники ведомства.