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Общество

Псковичам рассказали, по каким адресам возможны перебои с водоснабжением

В настоящий момент в домах по адресам Рижский пр-т, 85, 87, 91, 91а, 93, ул. Байкова, 2, ул. Рокоссовского, 10, 3, ул. Западная,14а возможны перебои с водоснабжением на верхних этажах из-за большого водоразбора в конкретный промежуток времени от запущенных в ручном режиме насосных станций на ул. Западной и Печорской. Об этом представители горводоканала сообщили в Instagram-аккаунте предприятия.

«Обращаем внимание на то, что при обычном разборе 1200 м3 сейчас потребление равно 2250 м3.  По адресам ул. Инженерная, 124, ул. Юности, 11, 13, работающим от бесхозной станции, после удара молнии запуск происходит в ручном режиме. На ул. Звёздной, 2, 19, 21 водоснабжение восстановлено, отсутствие воды возможно из-за проблемы завоздушенности внутренних сетей домов», – предупредили специалисты.

Также сотрудники горводоканала отметили, что из подземного водозабора при обычном разборе потребление составляет 400 м3, сейчас – 790 м3 в час. Давление вдвое меньше требуемого для бесперебойного водоснабжения. Предприятие прилагает все усилия для нормализации режима подачи воды.

 

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