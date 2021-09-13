42 голодных белорусских телят не пропустили через границу в Невельском районе

13:17, 13 сентября 2021, ПАИ

В деревне Лобок Невельского района на российско-белорусском участке государственной границы РФ сотрудники территориального Управления Россельхознадзора не пропустили ввоз 42 телят. Крупный рогатый скот перевозили из Белоруссии в Краснодарский край, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что телят везли без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, проведение исследований, вакцинаций и обработок, а также средств идентификации (бирки, выщипы, клейма). Также животные перевозились в неспециализированном транспорте без воды и корма, а маршрут перевозки не был согласован с федеральным органом, осуществляющим государственный ветеринарный надзор.

Управлением Россельхознадзора запрещено перемещение 42 телят по таможенной территории Евразийского экономического союза, оформлен акт о возврате животных. По фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях, пояснили в ведомстве.