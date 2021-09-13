С 2022 года пособия по беременности и родам будут назначать без заявлений
С 2022 года пособия по беременности, а также единовременные выплаты при рождении ребенка для работающих граждан будут выплачиваться в беззаявительном порядке. Соответствующий проект подготовил Минтруд России, сообщает РИА Новости.
Информация о размере заработной платы, уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в ФСС от работодателя, а о факте рождения ребенка - из информационной системы ЗАГСа. На основании этих данных фонд назначит пособия.
Кроме того, в связи с переходом на электронные больничные работникам не потребуется приносить документы для получения оплаты больничного листа. Данные будут передаваться непосредственно в Фонд социального страхования, а также направляться работодателю.
Соответствующий проект постановления правительства Минтруд России разместил на общественное обсуждение.
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