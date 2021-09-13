С 2022 года пособия по беременности и родам будут назначать без заявлений

13:21, 13 сентября 2021, ПАИ

С 2022 года пособия по беременности, а также единовременные выплаты при рождении ребенка для работающих граждан будут выплачиваться в беззаявительном порядке. Соответствующий проект подготовил Минтруд России, сообщает РИА Новости.

Информация о размере заработной платы, уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в ФСС от работодателя, а о факте рождения ребенка - из информационной системы ЗАГСа. На основании этих данных фонд назначит пособия.

Кроме того, в связи с переходом на электронные больничные работникам не потребуется приносить документы для получения оплаты больничного листа. Данные будут передаваться непосредственно в Фонд социального страхования, а также направляться работодателю.

Соответствующий проект постановления правительства Минтруд России разместил на общественное обсуждение.