«Аутентично, вплоть до белья». Сюжет ПАИ о трудностях и победах конного похода «Александрова дорога»

13:25, 13 сентября 2021, ПАИ

Конный поход «Александрова дорога», посвященный 800-летию Александра Невского, завершился в Изборске 12 сентября. 20 конных дружинников в обмундировании воинов XVIII века повторяют славный путь князя от места его рождения – Переславля-Залесского Ярославской области до Изборска Псковской области. В современной России аналогов данному проекту не существует. Впервые в мире была проведена полная реконструкция конного военного похода 800-летней давности.

Корреспонденты Псковского агентства информации побывали на месте событий и узнали, во сколько раз потомки оказались слабее Александра Невского, как развлекала себя дружина на протяжении 930 километров и что не давало покоя организаторам. Подробности – смотрите в нашем сюжете.

Более подробную информацию о событии читайте в других наших материалах.