До +18 градусов и без осадков прогнозируется в Псковской области 14 сентября
В Псковской области 14 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью температура воздуха составит +3...+8 градусов, днём +13...+18 градусов. Ветер западных направлений 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как относитесь к служебным романам?
13 сентября 2021
Просторные многокомнатные квартиры предлагают псковичам в ЖК «Балтийская жемчужина»