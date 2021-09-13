Шестерых повторно севших за руль нетрезвыми псковичей задержала полиция в минувшие выходные

14:14, 13 сентября 2021, ПАИ

В минувшие выходные в Псковской области полиция задержала водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Нарушения ПДД выявлены в Невельском, Бежаницком, Псковском, Красногородском районах, а также в городе Пскове и Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля ВАЗ-21214. Его остановили вечером 10 сентября на улице Комсомольской в Невеле. 31-летний мужчина уже был привлечен к ответственности перед законом за управление ТС в состоянии опьянения.

11 сентября у жилого дома на улице Дружбы в Великих Луках внимание инспекторов ДПС привлек «Фольксваген Пассат» под управлением 38-летнего местного жителя. При проверке у мужчины установлены признаки алкогольного опьянения, а ранее он тоже уже привлекался к административной ответственности за управление авто в нетрезвом виде.

12 сентября, в воскресенье, повторно нарушил ПДД 42-летний пскович, который управлял мопедом без номеров государственной регистрации.

По этим и другим подобным фактам, выявленным дорожной полицией за последние дни, идут проверки, пояснили в ведомстве.