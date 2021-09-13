Пушкинский театральный фестиваль продолжится в декабре

14:44, 13 сентября 2021, ПАИ

12 сентября спектаклем Псковского театра драмы «Смерть Тарелкина» завершилась сентябрьская часть XXVIII Пушкинского театрального фестиваля. Программу первого этапа фестиваля составили спектакли, действие которых развернулось за пределами театра, под открытым небом. В декабре зрителей ожидает еще одна фестивальная неделя уже в стенах Псковского театра драмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

«Мы давно хотели, чтобы наш фестиваль вышел на улицу, чтобы мы могли показывать спектакли в антураже города. И 2 сентября мы открыли фестиваль совершенно незабываемым действием – реконструкцией спектакля «Блаженная Ксения. История любви» внутри Псковского кремля. Действие получилось просто фантастическое, захватывающее. Этим спектаклем открылся и Пушкинский театральный фестиваль, и новый сезон Александринского театра. С моей точки зрения, публика с большим интересом откликнулась на то, что мы стали показывать спектакли на улице. Я надеюсь, что мы будем и дальше продолжать такие эксперименты», – подчеркнул художественный руководитель Псковского театра драмы, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев.

В 2021 году Пушкинский театральный фестиваль проходит в два этапа. С 2 по 12 сентября в программу вошли спектакли приглашенных театров, которые игрались в городском пространстве, – «Блаженная Ксения. История любви» (Александринский театр, Санкт-Петербург) в Псковском кремле и «Я шагаю по Москве» («Невидимый театр», Санкт-Петербург) во дворе театра. Псковский театр драмы представил зрителям два новых спектакля – спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» (режиссер – Дмитрий Месхиев) и спектакль «Смерть Тарелкина» (режиссер – Хуго Эрикссен). В галерее «ЦЕХ» открылась выставка главного художника театра, заслуженного художника РФ Александра Стройло «Достоевский и коронавирус».

Пушкинский театральный фестиваль проходит в Пскове в 28-й раз, являясь значимым событием культурного календаря не только города, но и всей театральной России. Традиционно фестиваль собирает ценителей искусства и людей, интересующихся современным театром и следящих за театральными трендами и новинками. В Псков на время фестиваля приезжают театралы из Петербурга и Москвы и других городов России, маститые критики. «Я потрясена псковским театром и актерами, которые здесь трудятся, – высказалась во время обсуждения спектакля одна из зрительниц. – Это третий спектакль, который я здесь смотрю (мы уже видели спектакли «Ревизор» и «Село Степанчиково»). Мы приехали из Москвы, и когда увидели первые два спектакля, мы решили, что должны посмотреть весь репертуар театра. Псковский театр – это совершенно потрясающее явление: с точки зрения талантливой режиссуры, работы актеров, осмысления классики. Это очень смелый и актуальный театр».

Псковский театр драмы приглашает зрителей на декабрьскую программу фестиваля, афиша которой вскоре будет обнародована. «В декабре зрителей ожидает зальная часть фестиваля с приглашенными театрами из разных уголков страны, начиная от Москвы и Петербурга и заканчивая сибирскими театрами. Поэтому мы не прощаемся – будет еще целая неделя фестиваля в декабре», – подытожил Дмитрий Месхиев.

Организаторы XXVIII Пушкинского театрального фестиваля: Российский фонд культуры, администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция Псковской области, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина.