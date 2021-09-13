Как будут работать псковские школы 17 сентября

15:35, 13 сентября 2021, ПАИ

Начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала, как будет организован учебный процесс школьников в день выборов, 17 сентября.

Разведение потоков

17 сентября все общеобразовательные процессы будут разделены на несколько групп в зависимости от организованной формы работы с детьми. Есть те школы, в которых существует возможность развести поток голосующих и поток детей. Такие школы продолжат работу в смешанном формате.

«Ученики начальной школы будут заниматься на уроках, а для основного звена (5-11 классы) будет организована проектная деятельность, то есть дети будут заняты написанием проектов», - рассказала Анна Кузыченко.

17 сентября дети получат задания, которые смогут выполнить в библиотеке или в центре дополнительного образования. По итогам работы на следующей неделе будет произведена защита проектов.

Внешкольный формат работы

Образовательные учреждения, в которых нет возможности развести потоки, переходят на внешкольные форматы работы. Отдельные классы выбрали формат «День живых уроков» – ученики отправятся на экскурсию по Пскову, микрорайону или учреждениям культуры.

Часть руководителей выбрали формат работы «День здоровья». Под руководством учителей физкультуры или классных руководителей дети на пришкольном стадионе или на спортивных площадках города будут охвачены спортивными мероприятиями. Ученики будут принимать участие в «весёлых стартах» или сдавать нормативы ГТО.

«Это не выходной день, у всех обучающихся должен быть определенный формат работы, и ученики должны быть в контакте с классным руководителем или другим педагогом», - отметила Анна Кузыченко.

Есть группа школ, которые определили для себя форму работы с использованием дистанционных технологий. «Эти школы 17 сентября продолжают обучение, но при помощи дистанционного формата», - добавила Кузыченко.

Продлёнка для начальной школы

Для родителей учеников начальной школы запустили опросные листы, чтобы выяснить потребность в группах продлённого дня.

«Каждый родитель до 15 сентября должен будет определиться и записать пожелания, нужна ли им группа продлённого дня для ребёнка 17 сентября, - рассказала Кузыченко. - 15-го числа мы обобщаем результаты, и группы продлённого дня будут сформированы в наших общеобразовательных организациях».

Будут ли уроки 16 сентября

Анна Кузыченко рассказала, что 16 сентября в школах будет обычный учебный день.

«У нас есть Псковский педагогический комплекс, где расположено большое количество УИКов, - подчеркнула собеседник агентства. - Для второй смены там при согласовании с родительским комитетом возможно обучение с использованием дистанционных технологий».

20 сентября обучение начнётся в штатном режиме, никакого смещения расписания уроков не будет.

«В понедельник, 20 сентября, все дети приходят в первую смену по установленному расписанию», - добавила спикер.

Учебный процес в школах Пскова 17 сентября изменится в связи с выборами в Госдуму восьмого созыва, которые назначены на единый день голосования - 19 сентября. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.