Спектакль «Приключения водяного Никса» показали в Псковском городском молодежном центре

15:17, 13 сентября 2021, ПАИ

10 сентября в Псковском городском молодёжном центре состоялся спектакль «Приключения водяного Никса», который провёл проект «Город Муз» в рамках Года Германии в России 2020/2021. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Молодежного центра.

По мнению организаторов, маленькие зрители и их родители с интересом и радостью приняли героев постановки, а в особенности проказника-водяного Никса, который постоянно встревал в различные смешные ситуации.

«Герои спектакля активно взаимодействовали с залом, поэтому ребята нисколько не заскучали. По окончании мероприятия любой желающий смог сфотографироваться с Никсом и актёрами», - отметили в центре.