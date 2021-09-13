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Культура

Спектакль «Приключения водяного Никса» показали в Псковском городском молодежном центре

10 сентября в Псковском городском молодёжном центре состоялся спектакль «Приключения водяного Никса», который провёл проект «Город Муз» в рамках Года Германии в России 2020/2021. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Молодежного центра.

По мнению организаторов, маленькие зрители и их родители с интересом и радостью приняли героев постановки, а в особенности проказника-водяного Никса, который постоянно встревал в различные смешные ситуации.

«Герои спектакля активно взаимодействовали с залом, поэтому ребята нисколько не заскучали. По окончании мероприятия любой желающий смог сфотографироваться с Никсом и актёрами», - отметили в центре.

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