Как может выглядеть центр Печор после реконструкции

15:33, 13 сентября 2021, ПАИ

Как может выглядеть центр Печор после реконструкции, показал на пресс-конференции 12 сентября митрополит Псковский и Порховский Тихон.

«Мы предлагаем в Печорах и некоторое светское строительство. Но это как решит районная Дума, наш губернатор», – заметил Тихон.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











































Митрополит отметил, что у государства есть целый ряд программ, с помощью которых финансируют исторические города. «Мы подключаем к этому наши силы, чтобы туда влились и Печоры. Не надо нам Амстердам в Печорах строить, важно сохранить нашу северо-западную аутентичность. Никаких пёстрых фасадов», – подчеркнул митрополит Тихон.

Благоустройство, о котором говорил митрополит, предполагает обновление и реставрацию исторических фасадов, озеленение, замену малых архитектурных форм, обновление дорожного покрытия, установку скульптурных композиций, строительство магазинов, кафе, гостиниц.

В городе предлагается «воссоздать атмосферу русского уездного центра Российской империи». Авторы проекта рассчитывают, что «реконструкция превратит городской центр в живой и развивающийся паломнический, туристический и инфраструктурный кластер». Реализация проекта должна привести «к появлению новых рабочих мест, развитию малого бизнеса, созданию мест для отдыха, прогулок, занятий спортом, а также изменить культурную жизнь города и сформировать его новый облик».

«Цель работ по благоустройству – превратить Печоры в одно из самых красивых, процветающих и популярных мест Северо-Запада России», – заявили разработчики проекта.