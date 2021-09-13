Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как может выглядеть центр Печор после реконструкции

Как может выглядеть центр Печор после реконструкции, показал на пресс-конференции 12 сентября митрополит Псковский и Порховский Тихон.

«Мы предлагаем в Печорах и некоторое светское строительство. Но это как решит районная Дума, наш губернатор», – заметил Тихон.

  • Как может выглядеть центр Печор после реконструкции
    Фото: ПАИ
  • Как может выглядеть центр Печор после реконструкции
    Фото: ПАИ
  • Как может выглядеть центр Печор после реконструкции
    Фото: ПАИ
  • Как может выглядеть центр Печор после реконструкции
    Фото: ПАИ
  • Как может выглядеть центр Печор после реконструкции
    Фото: ПАИ
  • Как может выглядеть центр Печор после реконструкции
    Фото: ПАИ
  • Как может выглядеть центр Печор после реконструкции
    Фото: ПАИ
  • Как может выглядеть центр Печор после реконструкции
    Фото: ПАИ
  • Как может выглядеть центр Печор после реконструкции
    Фото: ПАИ
  • Как может выглядеть центр Печор после реконструкции
    Фото: ПАИ
  • Как может выглядеть центр Печор после реконструкции
    Фото: ПАИ
  • Как может выглядеть центр Печор после реконструкции
    Фото: ПАИ
  • Как может выглядеть центр Печор после реконструкции
    Фото: ПАИ
  • Как может выглядеть центр Печор после реконструкции
    Фото: ПАИ
  • Как может выглядеть центр Печор после реконструкции
    Фото: ПАИ
  • Как может выглядеть центр Печор после реконструкции
    Фото: ПАИ
  • Как может выглядеть центр Печор после реконструкции
    Фото: ПАИ
  • Как может выглядеть центр Печор после реконструкции
    Фото: ПАИ
  • Как может выглядеть центр Печор после реконструкции
    Фото: ПАИ
  • Как может выглядеть центр Печор после реконструкции
    Фото: ПАИ
  • Как может выглядеть центр Печор после реконструкции
    Фото: ПАИ
  • Как может выглядеть центр Печор после реконструкции
    Фото: ПАИ

Митрополит отметил, что у государства есть целый ряд программ, с помощью которых финансируют исторические города. «Мы подключаем к этому наши силы, чтобы туда влились и Печоры. Не надо нам Амстердам в Печорах строить, важно сохранить нашу северо-западную аутентичность. Никаких пёстрых фасадов», – подчеркнул митрополит Тихон.

Благоустройство, о котором говорил митрополит, предполагает обновление и реставрацию исторических фасадов, озеленение, замену малых архитектурных форм, обновление дорожного покрытия, установку скульптурных композиций, строительство магазинов, кафе, гостиниц.

В городе предлагается «воссоздать атмосферу русского уездного центра Российской империи». Авторы проекта рассчитывают, что «реконструкция превратит городской центр в живой и развивающийся паломнический, туристический и инфраструктурный кластер». Реализация проекта должна привести «к появлению новых рабочих мест, развитию малого бизнеса, созданию мест для отдыха, прогулок, занятий спортом, а также изменить культурную жизнь города и сформировать его новый облик».

«Цель работ по благоустройству превратить Печоры в одно из самых красивых, процветающих и популярных мест Северо-Запада России», заявили разработчики проекта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

13 сентября 2021

В России появился сервис для поиска пропавших домашних животных
13 сентября 2021

Ещё один инфицированный объект АЧС выявлен в Псковском районе
13 сентября 2021

Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области
13 сентября 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: как уберечь детей от педофилов?
13 сентября 2021

Возобновляется движение поездов по маршруту Великие Луки - Себеж
13 сентября 2021

Просторные многокомнатные квартиры предлагают псковичам в ЖК «Балтийская жемчужина»
13 сентября 2021

Более 100 детей и подростков заболели коронавирусом в Псковской области за неделю
13 сентября 2021

На Ледовом тает лёд: закончил работу Молодёжный лагерь «Самолва»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...