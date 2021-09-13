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Общество

На объекте нацпроекта улице Коммунальной в Пскове срезают старый асфальт

Подрядная организация по ремонту улицы Коммунальной в Пскове приступила к фрезерованию покрытия проезжей части. Работы идут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на отрезке от улицы Максима Горького до улицы Юбилейной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Дорожники планируют до конца недели завершить срезку изношенного асфальта, подготовить дорогу к асфальтированию и в ближайшее время приступить к укладке выравнивающего слоя покрытия. Всего будет уложено два слоя асфальтобетона, конструкцию усилят геосеткой.

Параллельно на замене бортового камня вдоль проезжей части трудятся три бригады рабочих. Большая часть камня уже установлена. Кроме того, проведены подготовительные работы для замены люков, идет разборка асфальтобетонного покрытия тротуаров.

Ведомость работ также предусматривает нанесение разметки термопластиком, замену барьерного ограждения, устройство технического прохода из брусчатки на стыке зеленой зоны и проезжей части, планировку газонов и посев многолетних трав, установку скамеек и урн на пешеходной зоне.

Улица Коммунальная – один из важных объектов дорожной инфраструктуры в Пскове. Здесь расположены социальные учреждения: Многопрофильный лицей №4, Псковская городская больница и филиал Псковской городской поликлиники, строится новый детский сад. По улице Коммунальной осуществляется подъезд к Псковскому перинатальному центру.

Это переходящий на 2023 год объект «дорожного» нацпроекта. Общая протяженность составляет 3,36 км (второй участок - от улицы Юбилейной до дома №70 на улице Коммунальной). Стоимость работ оценивается в сумму более 215 млн рублей. Средства на ремонт направлены из федерального и областного бюджетов. Заказчиком выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова, подрядчиком - ООО «Дорожный отряд».

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