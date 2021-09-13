Экологический проект завода «Титан-Полимер» стал полуфиналистом Международной премии «Мы вместе»

17:11, 13 сентября 2021, ПАИ

Экологический проект завода «Титан-Полимер» стал полуфиналистом Международной премии «Мы вместе», сообщили Псковскому агентству информации в компании.

Директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер» Снежанна Ермолаева отметила, что для завода важно соблюдать принципы устойчивого развития. «В течение текущего года в рамках проекта «Экосуббота» мы провели более 20 экологических мероприятий - экоквесты, круглые столы, интервью, эколекции для сотрудников предприятий, челленджи, конкурсы, субботники. Мы выступили генеральным партнером экологического конкурса «Чистый Псков», в рамках которого приобрели и высадили более 60 деревьев на территории города. В рамках проекта «Экосуббота» мы ведем социальные сети, в которых опубликовано более 100 информационных постов об экологичном образе жизни и осознанном потреблении. Кроме того, завод «Титан-Полимер» оказал финансовую поддержку экологическому проекту «Экомышление», - рассказала она.

На сегодняшний день ведется работа над дизайн-проектом городских экопространств. До конца года компания планирует презентовать проекты общественности и приступить к поиску партнеров, которые готовы вносить свой вклад в развитие этих территорий, совместно решать проблемы экологического образования. Пилотные проекты предполагается реализовать в следующем году возле кампуса ПсковГУ и в Корытовском лесопарке.

Напомним, в октябре прошлого года завод «Титан-Полимер» присоединился к федеральному проекту Российского экологического движения «Экосуббота» и запустил на предприятии корпоративный проект «Экосуббота с Титаном». В реализацию корпоративного проекта вовлечены сотрудники и партнеры компании. Участники проекта активно внедряют экопривычки в свою жизнь, ведут экологичный образ жизни в офисе и мотивируют свой круг общения на осознанный подход к потреблению.