Просторные многокомнатные квартиры предлагают псковичам в ЖК «Балтийская жемчужина»

17:53, 13 сентября 2021, ПАИ

Компания «Псковжилстрой» предлагает большой выбор многокомнатных квартир в новом кирпичном пятиэтажном доме в жилом комплексе «Балтийская жемчужина» на улице Завеличенской, 6а. Доступны четырёхкомнатные, пятикомнатные и шестикомнатные квартиры для больших семей.

Есть возможность выбрать как одноуровневые, так и двухуровневые квартиры. В среднем метраж четырёхкомнатной квартиры начинается от 100 квадратных метров, шестикомнатной квартиры – от 159 квадратных метров. Маленькой привычной всем квартиры явно недостаточно для большой семьи. В многокомнатной квартире всё ориентировано на потребности: просторная гостиная, совмещённая с гостиной кухня и два санузла (в пятикомнатных и шестикомнатных квартирах). Кроме того, предусмотрены гардеробные и постирочные.

Вторая секция дома полностью состоит из двухуровневых просторных квартир. Все квартиры выполнены под чистовую отделку, выполнена разводка инженерных сетей, установлены приборы учёта, розетки, выключатели, металлические двери, а также выполнено остекленение балконов, лоджий, произведена штукатурка стен.

В доме на 57 квартир предусмотрен лифт, а также организована парковка для автомобилей. Помимо этого, для жильцов предусмотрены большие зоны при входе под лестницей, где можно оставить велосипеды или коляски. Во дворе также предусмотрены детские площадки и спортивные комплексы.

Тихий спокойный озеленённый район жилого комплекса находится в отдалении от больших дорог. Из квартир открывается прекрасный вид на рассветы и закаты.

В перспективе из этого дома будет прямой выход в школу через калитку, что очень важно для безопасности детей. Рядом с домом будут две школы на 850 мест, два детских садах, а также поликлиника. В шаговой доступности Ледовый дворец, фитнес-центр, торговый комплекс.

Сдача дома запланирована в первом квартале 2024 года, но застройщик намерен завершить работы раньше.

Телефон отдела продаж: 201-222. АО Специализированный застройщик «Псковжилстрой», ОГРН 1146027000569, ИНН 6027154129. Псков, улица Карла Маркса, 42