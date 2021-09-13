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Общество

Более 20 проектов от Псковской области вышли в полуфинал Международной премии «Мы вместе»

Проект «Экосуббота», разработанный ООО «Титан-Полимер»

Более 20 проектов от Псковской области вышли в полуфинал Международной премии «Мы вместе», сообщается на сайте проекта.

В число полуфиналистов в треке «Бизнес» вошли проект «Экосуббота», разработанный ООО «Титан-Полимер» (номинация «Зеленая страна»), и «Мозгу тонус - долголетие в бонус» индивидуального предпринимателя Марии Андреевой (номинация «Помощь людям»).

В треке «Волонтёры и НКО» в категории старше 18 лет в полуфинал вышли проекты «История места» Евгения Михайлова (номинация «Страна возможностей»), Молодежная патриотическая вахта «Поклонный Крест» Константина Белова и Добровольное творческое объединение «Забава Опочецкая» Юлии Моргуновой («Культурное наследие»), Экоэкспедиция «Антиборщевик» Николая Петрова («Зеленая страна»). Среди участников от 14 до 17 лет отличились Данила Гущин («Зал Имен. Стена Памяти»), Сара Аббасгулуева («Доброе сердце»), Алина Фёдорова («РАЗдельный сбор Опочка»), Иван Васильев («Мы разные, но мы вместе»). От юридических фирм отбор в этом треке прошли ПРОМО «Вечевой Орден», АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор», АНО «ИД Медиацентр 60», Псковское областное отделение Российского детского фонда, областное отделение Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест, «Команда 2018», «Убитые дороги», МБУК Центр культуры «Юбилейный» Островского района, АНО ЦМИТ «Юный техник» и Молодежный центр при отделе по делам культуры, молодёжи и спорта администрации Плюсского района.

В треке «Медиа» в номинации «Социальные медиа» полуфиналистом стал проект «Доброволец Псковской области» Алины Корныльевой.

Всего в полуфинал прошли 1280 проектов треков «Волонтеры и НКО» и «Бизнес». 115 проектов треков «Медиа» и «Бизнес» из числа федеральных компаний прошли в финал. На премию поступило более 25 тысяч заявок, в течение месяца их оценивали 300 профессиональных экспертов. Главными критериями оценки стали актуальность и социальная значимость проекта, количественные и качественные показатели эффективности, логическая связь между приведенными проблемами, целями, задачами и мероприятиями, а также результаты и открытость реализации.

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