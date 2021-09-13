«Экопром» выставил контейнеры для ТКО в деревне Тешевицы Печорского района

16:45, 13 сентября 2021, ПАИ

На прошлой неделе региональный оператор по обращению с ТКО – филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») выставил контейнеры в деревне Тешевицы Печорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В середине августа по инициативе директора филиала Александра Киселёва состоялась встреча с местными жителями, произведен осмотр мест, куда должны быть выставлены контейнеры, даны ответы на давно волнующие вопросы.

На данной встрече было сообщено, что к 1 сентября контейнерные площадки будут сделаны, после чего на них будут выставлены контейнеры. По распоряжению главы сельского поселения «Новоизборская волость» Светланы Кузнецовой произвели подсыпку и выкос травы для будущих мест расположения мусорных баков.

Александр Киселёв своё обещание выполнил, и по его личному распоряжению контейнеры были выставлены.

«Псковская область должна быть чистой», - подытожил директор филиала, ожидая от глав районов дальнейшего обустройства площадок в регионе.

Таким образом, еще одна деревня вошла в список населенных пунктов, которые обслуживает компания «Экопром», предоставляя местным жителям своевременный вывоз и качественную услугу по обращению с ТКО.