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Общество

Итоги опроса: почти половина пользователей ПАИ считают осень «золотой порой»

Юрий Шевчук – лидер группы «ДДТ»  как-то задался вопросом, что такое осень? Его музыкальные рассуждения обрели славу, и, раз уж на дворе осень, мы решили узнать у наших зрителей и читателей, как они относятся к этому периоду времени.

 

32% участников опроса воспринимают осень как нечто депрессивное и хмурое. Чуть больше 2% респондентов одолевает тоска. Около 8% достали из шкафа тёплые вещи и готовятся к заморозкам. 10,5% респондентов воспринимают осень как период возвращения в учебные аудитории, а подавляющее большинство – 46,9%  относятся к осени как к прекрасной «золотой поре».

Тем, кто страдает от хандры, эксперты советуют в осенний период при выборе одежды не отказываться от ярких и сочных цветов. Рекомендуют принимать в пищу больше горячих супов и пить согревающие напитки. К примеру, заварить чай с добавлением цитрусовых. В напиток можно положить немного имбиря или просто залить кипятком ягоды.
Когда в организме снижается уровень гормона тироксина, появляется потребность съесть фастфуд или чипсы с газировкой. Если такое желание возникает часто, не следует идти у него на поводу, а нужно обратить внимание на морепродукты, содержащие йод.

Тоскливыми серыми вечерами психологи советуют следовать опыту датчан, которых считают одной из самых счастливых наций в мире. И это при том, что период светового дня в их стране очень короткий. Дома жители Дании с удовольствием проводят время при свечах, в дружеской компании за настольными играми или уединяются для чтения любимых книг.

Пользовательские опросы проходят постоянно. Стать участником очень просто: достаточно открыть любой материал на сайте ПАИ, дойти до конца страницы и выбрать свой вариант ответа. Итоги подводим регулярно. Голосуйте, нам очень важно ваше мнение.

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