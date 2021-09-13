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Общество

Александр Козловский: Великолукский фестиваль талантов может стать ежегодным

Фото Евгения Николаенкова

12 сентября в Великих Луках на территории «Луки Парка» состоялся фестиваль талантов. Он объединил творческих ребят из южной столицы региона, Гдова, Порхова, Невеля и Новосокольников.

Фото Евгения Николаенкова

Идея фестиваля зародилась этим летом – во время встреч депутата Государственной Думы Александра Козловского с активной молодежью Великих Лук. Он поддержал инициативы Екатерины Жуковой, Кирилла Иванова и Варвары Никитиной. С предложением сделать площадкой фестиваля Луки Парк парламентарий обратился к руководителю Луки Парка Александру Терентьеву. Как итог – удалось дать возможность рассказать о своем творчестве получили нескольких десятков мальчишек и девчонок, юношей и девушек. Молодежь пела и танцевала, читала стихи, демонстрировала свои умения в робототехнике и оригинальном жанре.

Фото Евгения Николаенкова

Вместе с зрителями за выступлением молодежи наблюдали Александр Козловский и Александр Терентьев.

Фото Евгения Николаенкова

«Сегодняшний фестиваль проходит впервые. Благодарю всех за неравнодушие и деятельное участие. Уверен, что совместными усилиями сможем сделать встречу талантливых людей ежегодной и даже выйти на региональный уровень», – подчеркнул Александр Козловский и пожелал великолучанам и гостям города отличного настроения.

Фото Евгения Николаенкова

В свою очередь Александр Терентьев отметил, что коллектив Луки Парка всегда старается радовать и удивлять своих посетителей.

Фото Евгения Николаенкова

«Луки Парк – современная и динамично развивающая площадка. Мы постоянно работаем над новыми проектами, реализовываем их и никогда не останавливаемся на достигнутом. Мы всегда открыты для новых идей. Когда Александр Николаевич обратился к нам с предложением провести на территории нашего парка фестиваль, мы не могли не поддержать его инициативу», – сказал он.

Фото Евгения Николаенкова

Ведущими праздника стали студентка филиала ПсковГУ Елизавета Кайцова, студент ВГСХА Илья Болгаров и один из его инициаторов – одиннадцатиклассница из школы №2 Варвара Никитина. Фестиваль талантов открыла самая юная участница – великолучанка София Лунева, она исполнила песню «Мой город».

Фото Евгения Николаенкова

Добавим, что день был наполнен сюрпризами, которые приготовил участников и зрителей фестиваля коллектив Луки Парка. Так, дети могли поиграть с ростовой куклой динозавром Лукошей. А яркой финальной нотой марафона талантов стало выступление известной великолукской скрипачки Татьяны Ямбердовой.

Фото Евгения Николаенкова

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Псковской области – Псковскому одномандатному избирательному округу №148 Козловского Александра Николаевича.

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