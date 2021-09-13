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Общество

Псковские пограничники пресекли канал незаконной миграции из Белоруссии

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли преступную деятельность иностранца, который организовал канал незаконной миграции жителей третьих стран на российско-белорусском участке государственной границы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

30-летний молодой человек обеспечил въезд в Россию 20 иностранных граждан в обход установленных международных пунктов пропуска. Группу нарушителей задержали пограничники при проведении противоправной акции.

Невельский районный суд признал организатора виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 1 месяц с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.

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