Псковские пограничники пресекли канал незаконной миграции из Белоруссии

18:45, 13 сентября 2021, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли преступную деятельность иностранца, который организовал канал незаконной миграции жителей третьих стран на российско-белорусском участке государственной границы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

30-летний молодой человек обеспечил въезд в Россию 20 иностранных граждан в обход установленных международных пунктов пропуска. Группу нарушителей задержали пограничники при проведении противоправной акции.

Невельский районный суд признал организатора виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 1 месяц с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.