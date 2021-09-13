Возобновляется движение поездов по маршруту Великие Луки - Себеж

18:21, 13 сентября 2021, ПАИ

С 1 октября планируется возобновить движение поездов по маршруту Великие Луки - Себеж. Решение о запуске железнодорожного сообщения принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников по многочисленным обращениям жителей Себежского и Пустошкинского районов, сообщили Псковскому агентству информации в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйств.

По предложению АО «Северо-западная пригородная пассажирская компания» планируется назначить одну пару поездов: №6509 сообщением Великие Луки – Себеж (отправлением в 16:50 и прибытием в 20:05) по пятницам, субботам и воскресеньям и №6510 сообщением Себеж – Великие Луки (отправлением в 07:05 и прибытием в 10:15) по субботам, воскресеньям и понедельникам.

Расписание прорабатывается. Поезда будут курсировать в течение 3 месяцев, во время которых специалисты проведут анализ пассажиропотока.

Пригородный поезд Великие Луки – Себеж был отменен в 2015 году из-за убыточности. Ситуация с транспортным обслуживанием южных районов Псковской области ухудшилась в последние годы в том числе по причине приостановления курсирования международных поездов в связи с закрытием границы.