Новый литературный сезон откроется в Пскове 16 сентября

23:56, 13 сентября 2021, ПАИ

Псковская областная библиотека приглашает на открытие нового литературного сезона. Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, 16 сентября в 15:00 состоится художественно-просветительская программа «Анри Волохонский: шатры филолога», посвященная фигуре «мистической и мистифицирующей», талант которой раскрылся во второй половине XX века.

«Каббалист, мистик, знаток древней Греции и Египта, иудей и христианин, гениальный поэт, автор теософских трактатов и трактатов о музыке, исследований о свойствах драгоценных камней – он возникает тенью за каждой значительной фигурой современного Петербурга», – написал о Волохонском российский литературовед Илья Кукуй.

Автор сценария и ведущая программы – руководитель Регионального центра чтения Нина Яковлева.

В программе примет участие заслуженный артист РФ Виктор Яковлев.