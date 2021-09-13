«Главная тема с Надеждой Назаренко»: как уберечь детей от педофилов?
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания для педофилов. Как теперь предлагают наказывать за подобные преступления? Пожизненное заключение, химическая кастрация, лечение в психбольнице – какое наказание, по мнению псковичей, самое действенное? Об этом в новом выпуске программы от 13 сентября.
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Как относитесь к служебным романам?
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