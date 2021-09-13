Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области

19:28, 13 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области зафиксирован новый очаг коронавируса – в Идрицкой средней общеобразовательной школе. Как сообщает официальный Telegram-канал региона, по результатам эпидрасследования в одном классе выявлено 5 случаев СOVID-19. Остальные факты заболевания в этой школе не связаны между собой.

«В школе проводятся необходимые противоэпидемические меры, выявляется круг контактных лиц, – отметил и.о. председателя Комитета по образованию региона Андрей Ермаков. – Всего закрыты на карантин 6 классов, 114 детей находятся на дистанционном обучении. Ещё 4 класса находятся на дистанте по ОРВИ».