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Общество

Псковская область готова к отопительному сезону на 85%

В Псковской области готовность к отопительному сезону составляет около 85%. Об этом доложил заместитель главы региона Василий Осипов на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым 13 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации. На встрече также присутствовал председатель регионального Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

Василий Осипов отметил, что в числе лидеров по подготовке к отопительному сезону – Красногородский, Локнянский, Палкинский, Себежский и Стругокрасненский районы. В рамках межведомственной комиссии, а также в ручном режиме с муниципальными образованиями прорабатываются актуальные вопросы, в частности, по пополнению запасов топлива, завершению ремонтных и профилактических работ на оборудовании котельных и инженерных сетей.

Глава региона обратил особое внимание присутствующих на необходимость ускорения работ в муниципалитетах, чтобы при изменении погодных условий можно было в первую очередь подать тепло в учреждения социальной сферы. Также Михаил Ведерников поручил держать на особом контроле процесс получения паспортов готовности потребителями тепловой энергии.

В рамках встречи глава региона заслушал доклад о строительстве в Пскове интерактивного исторического парка «Россия – моя история». Губернатор отметил особую важность реализуемого проекта и напомнил об ответственности за итоговый результат. Он поручил в ручном режиме сопровождать решение актуальных вопросов с подрядной организацией для значительного ускорения работ. Михаил Ведерников подчеркнул, что основная задача – в кратчайшие сроки завершить строительство здания интерактивного парка.

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