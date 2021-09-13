Псковская область готова к отопительному сезону на 85%

19:46, 13 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области готовность к отопительному сезону составляет около 85%. Об этом доложил заместитель главы региона Василий Осипов на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым 13 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации. На встрече также присутствовал председатель регионального Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

Василий Осипов отметил, что в числе лидеров по подготовке к отопительному сезону – Красногородский, Локнянский, Палкинский, Себежский и Стругокрасненский районы. В рамках межведомственной комиссии, а также в ручном режиме с муниципальными образованиями прорабатываются актуальные вопросы, в частности, по пополнению запасов топлива, завершению ремонтных и профилактических работ на оборудовании котельных и инженерных сетей.

Глава региона обратил особое внимание присутствующих на необходимость ускорения работ в муниципалитетах, чтобы при изменении погодных условий можно было в первую очередь подать тепло в учреждения социальной сферы. Также Михаил Ведерников поручил держать на особом контроле процесс получения паспортов готовности потребителями тепловой энергии.

В рамках встречи глава региона заслушал доклад о строительстве в Пскове интерактивного исторического парка «Россия – моя история». Губернатор отметил особую важность реализуемого проекта и напомнил об ответственности за итоговый результат. Он поручил в ручном режиме сопровождать решение актуальных вопросов с подрядной организацией для значительного ускорения работ. Михаил Ведерников подчеркнул, что основная задача – в кратчайшие сроки завершить строительство здания интерактивного парка.