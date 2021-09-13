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Общество

Ещё один инфицированный объект АЧС выявлен в Псковском районе

Ещё один инфицированный объект АЧС выявлен в Псковском районе, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Карантин по африканской чуме свиней установлен на территории убойного пункта в деревне Крапивинка Ядровской волости.

Комитету по ветеринарии Псковской области поручено обеспечить проведение ограничительных мероприятий, утвердить план мероприятий по предотвращению распространения АЧС.

Ранее ограничительные мероприятия по африканской чуме свиней ввели на свинокомплексе «Идаванг» в Островском районе. В нескольких районах Псковской области сняли карантин по АЧС.

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