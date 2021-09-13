С 14 сентября в Пскове начнется подача тепла в учреждения соцзащиты и образования

21:56, 13 сентября 2021, ПАИ

С 14 сентября в Пскове начнется подача тепла в учреждения социальной защиты и образования согласно поступившим заявкам. Об этом доложил и. п. главы администрации города Борис Елкин на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 13 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Глава региона поинтересовался, когда планируется приступить к подаче тепла в различные социальные объекты и жилищный фонд. Михаил Ведерников обратил внимание, что поступают обращения от населения с просьбами запустить отопление в дошкольные учреждения.

Борис Елкин доложил, что в настоящее время уже зафиксирован ряд заявлений от школ и детских садов. «Мы готовы подключаться. Школьные, дошкольные учреждения готовы, социальные объекты тоже. Проблем никаких не видим», — заметил он. Глава региона попросил подойти к вопросу подачи тепла в соцобъекты адресно, внимательно отслеживать поступающие обращения.

Борис Елкин добавил, что начало отопительного сезона в жилом секторе будет зависеть от погодных условий. В настоящее время ведется постоянная работа с управляющими компаниями по решению актуальных вопросов подготовки коммунальной инфраструктуры.