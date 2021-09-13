Завершается экспертиза проекта возведения ФОКОТа возле лицея № 20 в Пскове

22:55, 13 сентября 2021, ПАИ

Завершается экспертиза проекта строительства физкультурно-оздоровительного комплекта на территории Естественно-математического лицея № 20 Пскова. Об этом доложил и. п. главы администрации города Борис Елкин на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 13 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

ФОКОТ будет многофункциональным: здесь оборудуют футбольное поле, беговые дорожки, площадки для игровых видов спорта, а также установят трибуну для болельщиков. На возведение объекта из городского бюджета будет направлено 28 млн рублей.

Планируется, что объект будет переходящим. Основную часть строительства планируется провести в 2021 году. Оставшиеся работы завершат в следующем году, как только позволят погодные условия.

Губернатор обратил внимание, что в дальнейшем необходимо заранее прорабатывать вопрос установки подобных объектов, подбирать и готовить площадки.