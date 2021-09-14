Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Палкинский район начал первым отапливать детсады и школы в Псковской области

В Псковской области Палкинский район стал первым муниципалитетом, где начали отапливать детские сады и школы. Об этом заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 сентября.

По словам Грахова, все районы в регионе готовы к тому, чтобы принимать заявки от соцучреждений на включение отопления. При этом председатель комитета уточнил, что комитет взаимодействует с Росгидрометцентром, где дают прогноз сразу на 7 дней вперед. Далее информацию доводят до глав муниципалитетов.

«Процесс запуска отопления не простая история, это синхронная работа большого количества организаций. В Пскове это занимает до недели», - сказал Грахов.

От также добавил, что на сегодняшний день регион готов к отопительному сезону на 89%, в прошлом году этот показатель составлял 85%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

14 сентября 2021

75-летие со дня основания отмечает Псковский хлебокомбинат
14 сентября 2021

С 25 по 29 сентября в Псковской области пройдут мероприятия памяти писателя Валентина Курбатова
14 сентября 2021

Михаил Ведерников обсудил с Александром Гуцаном развитие областного здравоохранения
14 сентября 2021

Укладка верхних слоев асфальтобетона завершилась на Крупской и Ипподромной в Пскове
14 сентября 2021

Разговоры о детоубийстве у аистов сильно преувеличены, заявили псковские волонтёры
14 сентября 2021

Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за ситуации с COVID-19
14 сентября 2021

Еще два человека скончались от коронавируса в Псковской области
14 сентября 2021

В России предложили сделать обязательными три выходных дня после вакцинации

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...