Палкинский район начал первым отапливать детсады и школы в Псковской области
В Псковской области Палкинский район стал первым муниципалитетом, где начали отапливать детские сады и школы. Об этом заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 сентября.
По словам Грахова, все районы в регионе готовы к тому, чтобы принимать заявки от соцучреждений на включение отопления. При этом председатель комитета уточнил, что комитет взаимодействует с Росгидрометцентром, где дают прогноз сразу на 7 дней вперед. Далее информацию доводят до глав муниципалитетов.
«Процесс запуска отопления не простая история, это синхронная работа большого количества организаций. В Пскове это занимает до недели», - сказал Грахов.
От также добавил, что на сегодняшний день регион готов к отопительному сезону на 89%, в прошлом году этот показатель составлял 85%.
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