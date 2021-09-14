Подготовка к отопительному сезону в Псковской области должна завершиться до 1 октября
В Псковской области в домах подготовительные работы к отопительному сезону должны быть завершены до 1 октября. Об этом заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 сентября.
Сергей Грахов рассказал о вопиющем случае, когда в Пскове было уже очень холодно на улице, а у жильцов в доме срезаны стояки. «Выводы сделаны, это недопустимо», - отметил он.
«Та же история с кровлями. У нас северный климат, нельзя оставить людей с открытой кровлей и без отопления. С подрядчиками работу провели, контракты разыграли с учетом этой истории. Если это случится, то следует обратиться в комитет по строительству и ЖКХ либо в фонд капремонта», - сказал Сергей Грахов.
Как относитесь к служебным романам?
С 25 по 29 сентября в Псковской области пройдут мероприятия памяти писателя Валентина Курбатова
Михаил Ведерников обсудил с Александром Гуцаном развитие областного здравоохранения
Укладка верхних слоев асфальтобетона завершилась на Крупской и Ипподромной в Пскове