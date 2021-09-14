Подготовка к отопительному сезону в Псковской области должна завершиться до 1 октября

10:31, 14 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области в домах подготовительные работы к отопительному сезону должны быть завершены до 1 октября. Об этом заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 сентября.

Сергей Грахов рассказал о вопиющем случае, когда в Пскове было уже очень холодно на улице, а у жильцов в доме срезаны стояки. «Выводы сделаны, это недопустимо», - отметил он.

«Та же история с кровлями. У нас северный климат, нельзя оставить людей с открытой кровлей и без отопления. С подрядчиками работу провели, контракты разыграли с учетом этой истории. Если это случится, то следует обратиться в комитет по строительству и ЖКХ либо в фонд капремонта», - сказал Сергей Грахов.