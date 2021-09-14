Любителя красной рыбы задержала Росгвардия в Пскове
В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, который пытался украсть красную рыбу из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
13 сентября экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 33-летнего местного жителя, который пронес через кассовый узел две упаковки красной рыбы, не заплатив за них.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.
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