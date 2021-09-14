93 псковича воспользовались льготной ипотекой за последние 2 месяца

10:55, 14 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области за последние два месяца 93 человека воспользовались льготной ипотекой — государственной поддержкой со ставкой 6%. Об этом заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 сентября.

Сергей Грахов пояснил, что согласно условиям кредитования, в регионах квартира не должна стоить больше 3 млн рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — не более 6 млн. Теперь же в рамках льготной ипотеки стоимость квартир увеличена до 6 и 12 млн соответственно.

«Коронавирус ударил по строительному сектору, покупательская способность упала. Любой совершеннолетний может воспользоваться льготной ипотекой, вне зависимости от семейного положения, нужно брать», - отметил Грахов.