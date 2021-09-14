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Культура

Фестиваль «Мы живем на границе» в Пыталово может стать ежегодным

Первый фестиваль приграничного сотрудничества «Мы живем на границе», который состоялся 11 сентября в Пыталово, может стать традиционным. Об этом в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации заявила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

По ее словам, мероприятие собрало творческие делегации из восьми приграничных районов Псковской области. Ольга Тимофеева подчеркнула, что интерактивный красочный праздник познакомил участников и гостей фестиваля с достижениями и культурными традициями людей, живущих по разные стороны от границ.

Кроме того, она отметила, что кроме насыщенной, разнообразной программы, которая включала проведение творческих мастер-классов, прошел круглый стол «Традиции приграничья. История и современность», где участники обсудили вопросы взаимодействия разных культур, установления новых контактов и обмена опытом.

«Надеюсь, фестиваль «Мы живем на границе» станет традиционным. Выражаю благодарность Псковскому областному центру народного творчества и администрации Пыталовского района за организацию и проведение фестиваля», - сказала Ольга Тимофеева.

Фоторепортажи с фестиваля можно посмотреть здесь и здесь.

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