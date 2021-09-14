Сергей Грахов рекомендовал при необходимости использовать масляный обогреватель
Масляный обогреватель рекомендовал использовать председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 сентября.
По словам Сергея Грахова, обогревать квартиру при помощи открытого газа – опасно.
«Обогрев газом приводит к нехватке кислорода, это даже может привести к смерти человека, - отметил Грахов. - Лучше купить масляный обогреватель или электрообогреватель».
Сергей Грахов добавил, что вентиляторные обогреватели сушат воздух, что также негативно сказывается на организме.
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